Все для фронта

Правительство внесло в парламент проект бюджета страны на 2024 год с увеличением финансирования обороны почти на 70%, до 10,77 трлн рублей, и урезанием социальных расходов до 7,71 трлн, до уровня 2011 года.
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