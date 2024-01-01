Biden’s Coalition Is Fraying

A new USA Today/Suffolk University Poll finds President Biden’s failure to consolidate support in key parts of the coalition that elected him in 2020 has left him narrowly trailing Donald Trump by 39% to 37%; 17% support an unnamed third-party candidate.
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