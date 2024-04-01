Русская весна
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Русская весна

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Летом Киев ждёт полное поражение — The Standard

Летом Киев ждёт полное поражение — The Standard

На Западе осознают, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, а к лету ей грозит полное поражение, пишет британский The Standard.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;А к 2027 году в России могут призвать еще полтора миллиона человек.&quot; .................... призвать, НЕ значит направить в зону СВО! Мы очень сильно обожглись и  в 94-м и в 99-м. Если кто не в курсе первая длилась всего 2 года, потом &quot;заморозка&quot;  на три годика и далее 10-ть ДЕСЯТЬ лет войны хоть и в &quot;локальным режиме&quot;. Так что очень сильно сомневаюсь что будет проигнорирован такой опыт &quot;дружбы с Западом&quot;.
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