Летом Киев ждёт полное поражение — The Standard

Дмитрий Гурин

"А к 2027 году в России могут призвать еще полтора миллиона человек." .................... призвать, НЕ значит направить в зону СВО! Мы очень сильно обожглись и в 94-м и в 99-м. Если кто не в курсе первая длилась всего 2 года, потом "заморозка" на три годика и далее 10-ть ДЕСЯТЬ лет войны хоть и в "локальным режиме". Так что очень сильно сомневаюсь что будет проигнорирован такой опыт "дружбы с Западом".