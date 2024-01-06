БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Захисники незалежностi не в силах остановить продвижение наших бойцов на Артемовском участке Александр Ситников На фото: украинские солдаты загружают боеприпасы для американских САУ М109, Донецкая область (Фото: Madeleine Kelly/ZUMA Press Wire/TASS) На Артемовском/Бахмутском направлении враг несет жуткие потери.

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