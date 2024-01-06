Realme показывает, что лучше установить в смартфон перископный «телевик», чем 200-мегапиксельную основную камеру

Компания Realme продолжает активно рекламировать свой выбор в пользу перископных камер. Теперь компания создала отдельную страничку, где показывает, что перископный «телевик» лучше, чем кроп даже с 200-мегапиксельного датчика, а датчиков для смартфонов с более высоким разрешением на рынке пока нет.