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Tasnim: командующий ВМС Ирана предложил главкому ВМФ РФ создать совместный комитет

Tasnim: командующий ВМС Ирана предложил главкому ВМФ РФ создать совместный комитет

Reuters Командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани предложил главнокомандующему Военно-морским флотом России Николаю Евменову создать совместный комитет, передает агентство Tasnim.

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