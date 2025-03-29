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Женщина узнала из квитанции ЖКУ, что квартира её кому-то была продана

Женщина узнала из квитанции ЖКУ, что квартира её кому-то была продана

﻿﻿Раньше здесь была квартира, но она исчезла. Причем все это произошло без ведома владельца! Несколько лет назад государство приняло решение об отмене бумажных документов, подтверждающих право собственности на жилую недвижимость.

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