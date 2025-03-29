Женщина узнала из квитанции ЖКУ, что квартира её кому-то была продана

Раньше здесь была квартира, но она исчезла. Причем все это произошло без ведома владельца! Несколько лет назад государство приняло решение об отмене бумажных документов, подтверждающих право собственности на жилую недвижимость.
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