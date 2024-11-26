Информация про "Южмаш" с просторов WhatsApp

".степень достоверности этой информации не абсолютная, но вот та фактура, которая есть «оттуда» на сегодняшний день: удар пришёлся на территорию между цехами № 7 и 8, в районе токарного и кузнечного производств.
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Комментарии
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Валерий Вавилов
в страхе обсуждают возможные варианты реакции. Угу, точно обосрались, да так что поставили новую партию штормов и скальпов. На подходе топоры, а в недалеком будущем и ядрен батон подтянется.
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8 час.
Константин Панин
😀
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7 час.
Андрей Соловьев
Топоры - фигня. Дозвуковая летающая этажерка, глючная через одну. Ядрен батон - посерьезнее будет. Вот только это не святой жавелин - в автобусе его не провезешь. Да и на чем они его запускать собрались ?
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1 час.
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