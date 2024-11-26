Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Соловьев
    Топоры - фигня. Дозвуковая летающая этажерка, глючная через одну. Ядрен батон - посерьезнее будет. Вот только это не ...Информация про "Ю...
  • Сергей Бунцов
    Наше разоружение не для мира и спокойствия, а как оказалось для корыстных целей англойдов- управлению и подчинению жи...Внезапно! Что на ...
  • Александр Симаков
    О красных линиях-то они вещают, но никто извысшего рукодства не констатировал тот факт, что красные лини кто-то переш...Англосаксы. Стади...

Информация про "Южмаш" с просторов WhatsApp

Информация про "Южмаш" с просторов WhatsApp

".степень достоверности этой информации не абсолютная, но вот та фактура, которая есть «оттуда» на сегодняшний день: удар пришёлся на территорию между цехами № 7 и 8, в районе токарного и кузнечного производств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Вавилов
в страхе обсуждают возможные варианты реакции. Угу, точно обосрались, да так что поставили новую партию штормов и скальпов. На подходе топоры, а в недалеком будущем и ядрен батон подтянется.
Ответить
8 час.
Константин Панин
😀
Ответить
7 час.
Андрей Соловьев
Топоры - фигня. Дозвуковая летающая этажерка, глючная через одну. Ядрен батон - посерьезнее будет. Вот только это не святой жавелин - в автобусе его не провезешь. Да и на чем они его запускать собрались ?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх