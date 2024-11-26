Информация про "Южмаш" с просторов WhatsApp

в страхе обсуждают возможные варианты реакции. Угу, точно обосрались, да так что поставили новую партию штормов и скальпов. На подходе топоры, а в недалеком будущем и ядрен батон подтянется.

Андрей Соловьев

Топоры - фигня. Дозвуковая летающая этажерка, глючная через одну. Ядрен батон - посерьезнее будет. Вот только это не святой жавелин - в автобусе его не провезешь. Да и на чем они его запускать собрались ?