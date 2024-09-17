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Телефонные мошенники начали предлагать тарифы мобильной связи «со скидкой»

Телефонные мошенники начали предлагать тарифы мобильной связи «со скидкой»

Аферисты придумывают все новые схемы обмана. Как передает корреспондент РИА «Новый День», телефонные мошенники начали выманивать деньги у россиян, представляясь операторами связи и предлагая тарифы для мобильной связи со скидкой.

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