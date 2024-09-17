Телефонные мошенники начали предлагать тарифы мобильной связи «со скидкой»

Аферисты придумывают все новые схемы обмана. Как передает корреспондент РИА «Новый День», телефонные мошенники начали выманивать деньги у россиян, представляясь операторами связи и предлагая тарифы для мобильной связи со скидкой.
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