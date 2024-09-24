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Способный самостоятельно составлять карты минных полей для разминирования беспилотник завершил испытания

Способный самостоятельно составлять карты минных полей для разминирования беспилотник завершил испытания

Российские саперы в ближайшее время могут получить на вооружение новую автоматизированную систему гуманитарного разминирования «Минскан», разработанную специалистами МГТУ имени Баумана.

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