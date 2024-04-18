CNN: Чад пригрозил США разрывом оборонного соглашения

Global Look Press/U.S. Department of Defense/Digital Правительство Республики Чад направило властям США письмо с угрозой расторгнуть соглашение в сфере безопасности, которое регламентирует пребывание американских военных на территории страны, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.
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