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Климатолог предупредил о беженцах в Россию из-за нехватки пресной воды

Климатолог предупредил о беженцах в Россию из-за нехватки пресной воды

МОСКВА, 30 октября, ФедералПресс. Несмотря на то, что в Тюменской области мелеют реки Иртыш и Тура, в Сибири – Енисей, в Пермском крае – Кама и Чусовая, ведущий научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев не видит проблемы дефицита пресной воды в стране.

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