Климатолог предупредил о беженцах в Россию из-за нехватки пресной воды

МОСКВА, 30 октября, ФедералПресс. Несмотря на то, что в Тюменской области мелеют реки Иртыш и Тура, в Сибири – Енисей, в Пермском крае – Кама и Чусовая, ведущий научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев не видит проблемы дефицита пресной воды в стране.