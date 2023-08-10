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Женская НБА. «Финикс» примет «Коннектикут», «Сиэтл» сыграет с «Атлантой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли пять матчей. «Сиэтл» уступил «Коннектикуту», «Даллас» проиграл «Лас-Вегасу».

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