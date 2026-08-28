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Крупнейший завод по производству водки "Хортиця" уничтожен на Украине

Крупнейший завод по производству водки "Хортиця" уничтожен на Украине

На Украине уничтожен ликеро-водочный завод «Хортиця» в Запорожье, он не подлежит восстановлению. Об этом сообщила пресс-служба холдинга Global Spirits украинскому порталу «NV Бизнес».

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