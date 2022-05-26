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Резкие слова Зеленского о России в Давосе позабавили читателей турецкого En Son Haber

Резкие слова Зеленского о России в Давосе позабавили читателей турецкого En Son Haber

Volodymyr Zelensky/Globallookpress Пламенная речь президента Украины Владимира Зеленского на площадке международного экономического форума в Давосе спровоцировала ироничную реакцию читателей турецкого издания En Son Haber, передает РИА Новости.

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