Резкие слова Зеленского о России в Давосе позабавили читателей турецкого En Son Haber

Volodymyr Zelensky/Globallookpress Пламенная речь президента Украины Владимира Зеленского на площадке международного экономического форума в Давосе спровоцировала ироничную реакцию читателей турецкого издания En Son Haber, передает РИА Новости.
Volodymyr Zelensky/Globallookpress Пламенная речь президента Украины Владимира Зеленского на площадке международного экономического форума в Давосе спровоцировала ироничную реакцию читателей турецкого издания En Son Haber, передает РИА Новости.
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