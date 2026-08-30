Происшествия
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Происшествия

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Свердловскими полицейскими задержан пособник телефонных мошенников

В Свердловской области сотрудниками полиции задержан пособник телефонных мошенников, участвовавший в хищении крупной денежной суммы у пожилой женщины.

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