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Тысячу деревьев посадили при участии КНАУФ на Ольхоне

Тысячу деревьев посадили при участии КНАУФ на Ольхоне

В Иркутской области завершился этап Всероссийской акции КНАУФ «Вместе посадим деревья». Волонтеры благотворительного фонда «Подари планете жизнь» совместно с сотрудниками иркутской сбытовой дирекции КНАУФ, производственного предприятия в Новонукутске, клиентами и партнерами компании посадили тысячу деревьев на Сарайском пляже самого большого на Байкале острова Ольхон.

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