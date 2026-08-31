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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА интересен форвард «Андерлехта» Бертаччини. Его агенты считают, что сделку трудно осуществить «из-за санкций и СВО»

Нападающий «Андерлехта»  Адриано Бертаччини привлек внимание ЦСКА. Как сообщает Le Soir, 26-летний футболист интересен ЦСКА, « Серветту », «Герте» и « Шальке ».

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