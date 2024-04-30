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HSBC рассчитывает продать российский бизнес во II квартале 2024 года

HSBC рассчитывает продать российский бизнес во II квартале 2024 года

Глобальный инвестбанк HSBC рассчитывает закрыть сделку по продаже российской дочки во втором квартале 2024 года и переклассифицировал актив как «предназначенный для продажи», следует из отчетности банка за I квартал.

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