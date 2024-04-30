HSBC рассчитывает продать российский бизнес во II квартале 2024 года

Глобальный инвестбанк HSBC рассчитывает закрыть сделку по продаже российской дочки во втором квартале 2024 года и переклассифицировал актив как «предназначенный для продажи», следует из отчетности банка за I квартал.
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