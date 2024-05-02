Одесса станет свободной: В годовщину трагедии Захарова напомнила о справедливом возмездии

Десять лет назад в одесском Доме профсоюзов произошла трагедия ставшая точкой невозврата. В десятилетнюю годовщину расправы над мирными одесситами Мария Захарова напомнила о неминуемом справедливом возмездии и выразила уверенность, что недалёк тот день, когда город станет действительно свободным.