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Журнал «Профиль»

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Объем параллельного импорта в РФ в 2026 году может составить $20,5 млрд

Объем параллельного импорта в РФ в 2026 году может составить $20,5 млрд

Объем параллельного импорта за семь месяцев 2026 года составил около $12,2 млрд, а по итогам января – августа объем может достичь $13,8 млрд, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

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