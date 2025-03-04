В Петербурге разработали законопроект, уточняющий ответственность за нарушение правил пользования метро

Хотят ввести штраф за нахождение пассажиров на балюстрадах эскалаторов и траволаторов Депутатами Санкт-Петербурга разработан новый законопроект, уточняющий правила пользования петербургским метрополитеном и предусматривающий отмену административной ответственности за использование USB-разъемов для зарядки мобильных устройств и введение штрафов за нахождение пассажиров на балюстрадах эскалаторов и траволаторов.