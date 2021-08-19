В Совбезе РФ рассказали, как будут урегулировать ситуацию в Афганистане

«На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, совместно с партнёрами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем», — заявил он.
«На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, совместно с партнёрами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем», — заявил он.
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