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В Совбезе РФ рассказали, как будут урегулировать ситуацию в Афганистане

В Совбезе РФ рассказали, как будут урегулировать ситуацию в Афганистане

«На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, совместно с партнёрами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем», — заявил он.

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