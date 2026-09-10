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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Козырев о низкой результативности «Северстали»: «Ушли ребята, которые забрасывали больше 30 шайб, лучший бомбардир ушел. Отсутствуют Абросимов и Лишка»

Главный тренер « Северстали »  Андрей Козырев  высказался после поражения в матче против « Локомотива » (1:2 ОТ).

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