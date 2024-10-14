Goldman Sachs повысил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год до 4,9%

Goldman Sachs пересмотрел в сторону повышения прогноз роста реального ВВП Китая на 2024 год с 4,7% до 4,9%, объяснив это более решительными и скоординированными мерами стимулирования экономики, представленными на двух высокоуровневых пресс-конференциях на прошлой неделе.