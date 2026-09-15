Диетолог Соломатина предупредила о возникновении «кетогриппа» при кетодиете

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Life.ru о состоянии, которое называют «кетогриппом». Оно может возникнуть при неправильном соблюдении кетодиет, например, белковой, кремлевской или диеты Аткинса.
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