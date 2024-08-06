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Все альбомы Green Day от худшего к лучшему

Все альбомы Green Day от худшего к лучшему

Люди считают, все пластинки Green Day одинаковые. Наш редакционный панк-доктор с этим категорически не согласен: пластинки одинаковые, но песни-то разные! Green Day в 1994-м, фирменный размытый стиль эпохи, фото: Getty Images[13] «Father of All…» (2020) ★☆☆☆☆Green Day самих достало бренчать одно и то же из года в год, по этой самой причине в 2020-м году накатали целый альбом новомодной глэмятины с попсовым миксом и полным отсутствием хуков.

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