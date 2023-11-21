Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Фролова
    Опять проклюнулся Делягин. Уже давно сделан вывод: чем стабильнее живет общество, тем меньше рождается детей. Где выш...Государству нечег...
  • Александр Ляхов
    Дворовый конфликт пиарят на всю страну. Бастрыкину занятся нечем? Все решается на уровне детской комнаты милиции и в ...Уголовное дело во...
  • Надежда Никитина
    И что?Россияне бросилис...

«Может, найдутся люди, которые безвозмездно выделят нам 90 миллионов» - Гренишин

«Может, найдутся люди, которые безвозмездно выделят нам 90 миллионов» - Гренишин

Администрация Читы постоянно «тянет вверх» городской бюджет, однако 90 миллионов рублей на исполнение избирательских наказов найти не может, сообщил во время заседания комитета по бюджетной политике Гордумы заместитель сити-менеджера Андрей Гренишин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх