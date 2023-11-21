«Может, найдутся люди, которые безвозмездно выделят нам 90 миллионов» - Гренишин

Администрация Читы постоянно «тянет вверх» городской бюджет, однако 90 миллионов рублей на исполнение избирательских наказов найти не может, сообщил во время заседания комитета по бюджетной политике Гордумы заместитель сити-менеджера Андрей Гренишин.