«Может, найдутся люди, которые безвозмездно выделят нам 90 миллионов» - Гренишин

Администрация Читы постоянно «тянет вверх» городской бюджет, однако 90 миллионов рублей на исполнение избирательских наказов найти не может, сообщил во время заседания комитета по бюджетной политике Гордумы заместитель сити-менеджера Андрей Гренишин.
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