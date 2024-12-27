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В Сербии решили стать опорой для автомобильной промышленности Германии

В Сербии решили стать опорой для автомобильной промышленности Германии

Сербия планирует обеспечить поставками лития находящуюся в серьезном кризисе автомобильную промышленность Германии, благодаря чему Европа избавится от зависимости, связанной с поставками этого сырья из-за пределов континента.

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