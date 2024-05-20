Особый противопожарный режим ввели в ряде территорий Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 20 мая, ФедералПресс. Особый противопожарный режим ввели в Енисейске, в Богучанском, Енисейском, Казачинском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском районах, в Пировском муниципальном округе с 20 мая.
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