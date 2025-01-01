Мария Захарова: Иностранцев впечатляет красота русских женщин в Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась, что иностранные мужчины, приезжающие в Москву, часто восхищаются красотой русских женщин и выражают опасения, что не смогут оставаться равнодушными к их обаянию.
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