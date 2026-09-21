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Он не слышит, но ведет расследование: на ТНТ премьера — «Капитан Туман» с Пореченковым

Он не слышит, но ведет расследование: на ТНТ премьера — «Капитан Туман» с Пореченковым

28 сентября в 20:00 на ТНТ — детективная комедия о капитане полиции с проблемами слуха, который вместе с принципиальной напарницей и наивным сержантом с Крайнего Севера распутывает самые сложные дела.

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