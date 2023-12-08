Бывший футболист сборной Украины Милевский бросил пить и похудел на 20 кг

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Македонии Горан Попов рассказал о восстановлении своего экс-одноклубника и игрока команды Украины Артёма Милевского после госпитализации из-за проблем с алкоголем.
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