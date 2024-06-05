В предыдущих статьях мы поговорили о выборе рододендронов, коснулись особенностей разных видов, определили для них самое удачное место в саду

В предыдущих статьях мы обсудили выбор рододендронов, затронули характеристики разных видов, определили их лучшее размещение в саду и рассмотрели основные экологические требования этих оригинальных растений.
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