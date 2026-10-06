Нобелевскую премию по физике — 2026 присудили за вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube

Нобелевскую премию по физике 2026 года получил бельгийско-американский астрофизик Фрэнсис Хальцен, профессор Университета Висконсина-Мэдисона, «за решающий вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения».
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