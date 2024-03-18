Бывшему зампредседателя ПК СНП пров. Шэньси предъявлено обвинение во взяточничестве

Пекин, 18 марта /Синьхуа/ -- Бывшему зампредседателя Постоянного комитета Собрания народных представителей /ПК СНП/ провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ Ли Цзиньчжу предъявлено обвинение в получении взяток, сообщила в понедельник Верховная народная прокуратура КНР.
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