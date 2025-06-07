В России вырастут штрафы за перевозку детей в автомобиле без удерживающего кресла

В России вырастут штрафы за перевозку детей в автомобиле без удерживающего креслаВ июне депутаты Государственной Думы планируют обсудить законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение правил перевозки детей без удерживающих устройств.
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