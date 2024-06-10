«Реал» опроверг информацию о своем отказе от участия в клубном ЧМ

Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти заявил, что его неправильно поняли. Речь идет об информации, растиражированной СМИ всего мира сегодня днем: Анчелотти якобы заявил в интервью, что «Реал» не станет играть в клубном чемпионате мира-2025 в США, который впервые пройдет в расширенном формате и продлится около месяца.