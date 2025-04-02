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Экс-главреда «Новой газеты» Муратова подозревают в уклонении от уплаты налогов

Экс-главреда «Новой газеты» Муратова подозревают в уклонении от уплаты налогов

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Налоговую службу России с просьбой проверить бывшего главного редактора «Новой газеты»* Дмитрия Муратова** на предмет уклонения от уплаты налогов.

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