Экс-главреда «Новой газеты» Муратова подозревают в уклонении от уплаты налогов

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Налоговую службу России с просьбой проверить бывшего главного редактора «Новой газеты»* Дмитрия Муратова** на предмет уклонения от уплаты налогов.