«РН-Пурнефтегаз» представил свои достижения на выставке «Россия»

«РН-Пурнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») познакомил гостей выставки-форума «Россия» со своими производственными и социальными достижениями, а также с проектами по охране окружающей среды и поддержке коренных народов Севера.