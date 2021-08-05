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Дежурный по вагону

Дежурный по вагону

Когда мой муж был старшим лейтенантом, ему часто поручали доставку новобранцев до места службы. Обычно он это делал не один, но как-то раз его напарник заболел, и мужу пришлось контролировать целую толпу молодых парней в поезде самостоятельно.

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