Дежурный по вагону

Когда мой муж был старшим лейтенантом, ему часто поручали доставку новобранцев до места службы. Обычно он это делал не один, но как-то раз его напарник заболел, и мужу пришлось контролировать целую толпу молодых парней в поезде самостоятельно.
Когда мой муж был старшим лейтенантом, ему часто поручали доставку новобранцев до места службы. Обычно он это делал не один, но как-то раз его напарник заболел, и мужу пришлось контролировать целую толпу молодых парней в поезде самостоятельно.
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