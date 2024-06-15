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«Яндекс» выделит беспилотники и роботы в отдельный бренд. Заявка на товарный знак уже подана

«Яндекс» выделит беспилотники и роботы в отдельный бренд. Заявка на товарный знак уже подана

Компания «Яндекс» придумала отдельный бренд для всех своих проектов, связанных с беспилотными автомобилями и роботами-доставщикамиКак сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в компании, все проекты «Яндекса», связанные с беспилотными автомобилями и роверами для доставки заказов, планируется развивать внутри одного направления под новым брендом «Автономный транспорт».

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