«Яндекс» выделит беспилотники и роботы в отдельный бренд. Заявка на товарный знак уже подана

Компания «Яндекс» придумала отдельный бренд для всех своих проектов, связанных с беспилотными автомобилями и роботами-доставщикамиКак сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в компании, все проекты «Яндекса», связанные с беспилотными автомобилями и роверами для доставки заказов, планируется развивать внутри одного направления под новым брендом «Автономный транспорт».