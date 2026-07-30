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Hormuz Ship Traffic Edges Higher, But Kpler Warns Gulf Crude Exports Remain Impaired

Hormuz Ship Traffic Edges Higher, But Kpler Warns Gulf Crude Exports Remain Impaired

Hormuz Ship Traffic Edges Higher, But Kpler Warns Gulf Crude Exports Remain Impaired Shipping traffic through the Strait of Hormuz slightly increased as US-Iran negotiations remained ongoing in an effort to restore peace after the memorandum of understanding collapsed amid two weeks of tit-for-tat strikes, according to Pakistan's Foreign Ministry spokesperson Tahir Andrabi, who provided no further details.

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