Трамп затруднился назвать срок завершения конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп дал интервью американскому телеканалу Real America's Voice, в котором с подачи ведущего Стива Грубера снова вернулся к своим излюбленным темам, которые обеспечивают ему внимание прессы: конфликт с Ираном, контроль над Гренландией, возможность третьего срока пребывания на президентском посту.