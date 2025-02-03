Слова американского журналиста Такера Карлсона о диктатуре президента Украины Владимира Зеленского и заявления спецпосланника США по Украине Кита Келлога предвещают конец публичного имиджа украинского лидера и делают его обычным гражданином.
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