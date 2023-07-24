Шах и мат: Запад проморгал последствия выхода России из зерновой сделки

Андрей Тихонов Выращивать то выращивает в 2,5 раза, но бля , почему цены в гастрономе растут? Мантуров, алло.....

Игорь Кузнецов Это всё "средние показатели". Главное чтобы цены на "борщевую кастрюлю" не превышали уровень 5-6% годовых. А относительно подорожания в разы цен на импортные запчасти к автомобилям - это уже отдельный вопрос, покупайте отечественное, сразу ремонтируйте и далее - эксплуатируйте.