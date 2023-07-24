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Шах и мат: Запад проморгал последствия выхода России из зерновой сделки

Шах и мат: Запад проморгал последствия выхода России из зерновой сделки

  "Золотой миллиард" забил тревогу На фоне выхода России из зерновой сделки мировые цены на зерно и другие сельхозкультуры ставят новые рекорды и останавливаться не собираются.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
Выращивать то выращивает в 2,5 раза, но бля , почему цены в гастрономе растут? Мантуров, алло.....
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12 час.
Игорь Кузнецов
Это всё &quot;средние показатели&quot;. Главное чтобы цены на &quot;борщевую кастрюлю&quot; не превышали уровень 5-6% годовых. А относительно подорожания в разы цен на импортные запчасти к автомобилям - это уже отдельный вопрос, покупайте отечественное, сразу ремонтируйте и далее - эксплуатируйте.
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4 час.
СК
Сергей Ковалев
Незалежная как &quot;главная житница Европы&quot;? что-то цифры не сходятся, - у У 5% против 20% у РФ экспорт индикативно. но это уже в прошлом.
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19 мин.

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