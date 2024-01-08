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Золоту в 2024 году прогнозируют новые ценовые рекорды

Золоту в 2024 году прогнозируют новые ценовые рекорды

Золоту в 2024 году прогнозируют новые ценовые рекорды Татьяна АрестоваС началом 2024 года золото становится не просто ценным металлом, а ключевым игроком, определяющим глобальные финансовые тенденции.

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