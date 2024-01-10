27 рожденных в России фигуристов выступят на чемпионате Европы

Об этом сообщает ТАСС. По подсчетам агентства, в турнире примут участие 27 спортсменов, рожденных в России, – 4 одиночницы, 9 мужчин, 6 парников и 8 танцоров, которые выступают за сборные Азербайджана, Армении, Венгрии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Нидерландов, Польши, Сербии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии.