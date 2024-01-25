Патриарх Кирилл высказал уверенность в необходимости мира между Украиной и Россией Ольга ВайленкоВ своем недавнем заявлении Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил убеждение в том, что украинцам следует стремиться к миру с Россией.