Станислав Садал...
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Станислав Садальский

14 154 подписчика

Однажды я хотел "убить" мальчика вместе с бабушкой

Однажды я хотел "убить" мальчика вместе с бабушкой

Летел в боинге "Аэрофлота"Встроенные в кресла телевизоры  работали,но  не было наушников(((За спиной орал ребенок с золотушными щеками и редкими зубами.

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