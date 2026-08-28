Однажды я хотел "убить" мальчика вместе с бабушкой

Летел в боинге "Аэрофлота"Встроенные в кресла телевизоры работали,но не было наушников(((За спиной орал ребенок с золотушными щеками и редкими зубами.
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